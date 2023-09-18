رئيس "الاستشعار عن بعد": وكالة الفضاء المصرية توطن الصناعة محليًا وزيادة الناتج القومي

كتب محمد شعلان

قال الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إن تكنولوجيا الاتصالات أصبحت تغطي كل المجالات في العالم لافتًا إلى أنها تساعد متخذي القرارات لاتخاذ قرارات مهمة.

وأشاد الدكتور إسلام أبو المجد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، بإطلاق الرئيس السيسي وكالة الفضاء المصرية في عام 2018، موضحا أن إطلاق وكالة الفضاء المصرية أسوة بالدول المتقدمة وهي هيئة اقتصادية منوطة بالتكنولوجيا ووطن صناعة الفضاء في مصر، فضلاً عن أنها وسيلة تساعد في زيادة ناتج الدخل القومي.

وأوضح الدكتور إسلام أبو المجد، أن وكالة الفضاء المصرية مؤشر للدولة للارتقاء بمنظومة تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أن الهيئة منوطة بتطبيقات البحث العلمي وكيفية تحويلها من بحث علمي إلى مشروعات وأعمال على أرض الواقع ومشروعات قومية.