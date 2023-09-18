دورة تدريبية للتعريف بقانون الخدمة المدنية للعاملين فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للتعريف ب قانون الخدمة المدنية والتطوير المؤسسى بقاعة مركز التدريب الإدارى بمديرية التنظيم والإدارة برعاية محافظ أسوان، وتحت إشراف مدير مديرية التنظيم والإدارة سهير مكى، وأيضاً مدير إدارة التدريب مصطفى حافظ .

وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية 2020/2030، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأبراز دور التطوير المؤسسى وإعداد كوادر وقيادات بالجهاز الإدارى بالمحافظة ، إنطلاقاً من الدور المنوط بها مديريات التنظيم والإدارة.

ومن جانبها أوضحت سهير مكى في"بيان إعلامي " أن الدورة التدريبية استهدفت تدريب 38 من العاملين بمديرية الزراعة، وذلك من خلال قيام محمد عبد الله باحث أول خدمة مدنية، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بشرح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للتعريف بالفروق الخاصة بالوظائف القيادية والإشرافية، لافتة إلي أن الدورة التدريبية تستمر على مدار 4 أيام وذلك ضمن سلسلة من التدريبات المزمع عقدها خلال الأيام المقبلة لجميع العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة من أجل تطوير مناخ العمل الإدارى وصقل المهارات الإدارية والفنية وتنميتها وتحسينها على الوجه الأكمل.

من ناحية أخري وفى لفتة إنسانية من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر ضحايا حادث غرق مجموعة من الشباب أثناء إستقلالهم لفلوكة بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة في مارس الماضى.

وقام اللواء أشرف عطية، بمنح 4 من أسر الضحايا رحلات عمرة من خلال تسليمهم جوازات السفر والتأشيرة لأداء عمرة المولد النبوى الشريف بالأراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية فى سبتمبر الحالى ، والمهداه من الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية بأسوان بحضور محمد سليمان حسن وكيل الطريقة ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان.

وقال محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، في "تصريحات صحفية" بأنه بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فقد تم تسخير كافة الإمكانيات الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم الكامل لأسر ضحايا حادث الغرق .

ولفت محمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، إلى أنه أثمر ذلك عن تقديم الطريقة الجعفرية كافة أوجه الدعم حيث تحملت نفقات السفر والإقامة والإعاشة والتنقلات بإجمالى مبلغ 140 ألف جنيه ، وسيتم السفر فى سبتمبر الجارى ، والعودة بعد 14 يوم .

و كان قد كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس إجتماع مستثمرى المنطقة الصناعية بالعلاقى لمناقشة أى معوقات أو إحتياجات مستقبلية لخدمة أصحاب الورش والمصانع المتعددة الأنشطة وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، ومحمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية.

وخلال الإجتماع أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان أعطى توجيهاته بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحى بالمنطقة ، وأيضاً طريق أسوان / العلاقى ، بحضور أصحاب المصانع والمنطقة الصناعية وممثلى القطاعات المختلفة حيث سيتم تصميم لوحة (plc) والمستخدمة لرفع وخفض الجهد مما يساهم فى وضع حل جذرى لمواجهة أى مشاكل لقطع المياه حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه لتوريد الطلمبات والمواتير الخاصة بها الأسبوع القادم ،

ولفتت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأنه سيتم تشغيل المحبس الرئيسى بمدخل البوابة رقم ( 2 ) بجوار محطة الرفع بنظام الورادى كحل مؤقت ،لحين الإنتهاء من عمل اللوحات (plc) ، ومن المقرر أن يتم عقد هذا الإجتماع بشكل دورى شهرياً لطرح أى معوقات والعمل على إزالتها أولاً بأول .