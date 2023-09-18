خالد زكريا ابن الأقصر: إنجازات الرئيس السيسي لم تشهدها مصر من قبل.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

تحدث خالد محمود زكريا، ابن مركز الأقصر، عن أسباب دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن الدولة خلال تلك الفترة تعمل بكل جدية لخدمة المواطن، فيشاهد الجميع بأعينهم مشروعات من الخيال لم تتم على أرض مصر منذ عصور طويلة، وأبرزها حماية صحة المواطنين بحملة 100 مليون صحة، وحملة العلاج من فيروس سي بالمجان تماماً.

ويضيف خالد زكريا إبن قرية البغدادى، لـ"اليوم السابع"، إن ما يتم على أرض مصر بعهد الرئيس السيسي أمر من الخيال بسلسلة مشروعات قومية ضخمة تليق بالمصريين، ومنها مشروع حياة كريمة لدعم تطوير قرى الريف المصرى التى يعتبرها إسم على مسمى، حيث إن بلدتهم دخلت لها الصرف الصحى والغاز لأول مرة، وحملة 100 مليون صحة كانت كلمة السر فى رعاية صحة الأهالى، بجانب العلاج المجان من فيروس سي وشفاء الملايين من هذا المرض برعاية الرئيس الذى كان قلبه على قلب المصريين فى تلك الحملات الصحية، موضحاً إنه كان يعانى فى القاهرة لقضاء مصالحه فى التكدسات وبعد طفرة الطرق والكبارى أصبح يتحرك بسهولة في العاصمة.

أما على الجانب الزراعى فيتم العمل فى مفيض توشكى الذي يعتبر شريان حياة جديد لمصر والزراعة فيها، بجانب تطوير المحاصيل الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية بمبادرة المليون ونصف فدان، ومشروعات عديدة منها مفاعل الضبعة ومحطة بنبان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وكذلك مشروع القطار السريع والقطار الكهربائي واستخدام الهيدروجين الأخضر واستغلال المناخ فى الحياة للتحرر من سعر برميل الغاز، بجانب المئات من المشروعات القومية التى يتم العمل فيها لخدمة المصريين ومن أجل ذلك يدعم الجميع من أبناء مصر الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة.