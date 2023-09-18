اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حياة كريمة توزع الشنط المدرسية ضمن مبادرة "راجعين نتعلم" بالقصاصين فى الإسماعيلية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:30 م
حياة كريمة توزع الشنط المدرسية ضمن مبادرة "راجعين نتعلم" بالقصاصين فى الإسماعيلية توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت مؤسسة حياة كريمة، فعالية خاصة بتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القصاصين، وذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم بمحافظة الإسماعيلية.
 
وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة .
 
وأوضحت حياة كريمة في بيانها، أن المبادرة تأتي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أنه يجرى عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، في كل محافظات مصر ، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول الي الفئات المستحقة وتقديم الاف الخدمات التعليمية المختلفة.
 
وأكدت المؤسسة أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة .
 
وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية .
 
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (1)
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (1)

توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (2)
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (2)

توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (3)
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (3)

توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (4)
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (4)

توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (5)
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (5)

توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (6)
توزيع الإحتياجات المدرسية للطلاب (6)
 

الاسماعيلية

راجعين نتعلم

حياة كريمة

توزيع شنط المدارس

مركز القصاصين

محافظة الاسماعيلية



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