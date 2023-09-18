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جو بايدن يعلن تخصيص 11 مليون دولار لجهود الإغاثة في ليبيا

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:48 م
جو بايدن يعلن تخصيص 11 مليون دولار لجهود الإغاثة في ليبيا بايدن
كتب أحمد عرفة

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن تخصيص 11 مليون دولار لجهود الإغاثة فى ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الشركة القابضة للاتصالات فى ليبيا، الأحد، عودة 94% من خدمات الاتصالات فى المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية جراء الإعصار "دانيال".

وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات - فى بيان صحفى أذاعه تلفزيون "الوسط" الليبى - أن الشركة تعرضت لخسائر ضخمة؛ مما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية والعصب الأساسى لخدمة الاتصالات.

وأكدت الإدارة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار فى مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.

 


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