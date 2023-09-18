تقرير دولى: تغير المناخ والصراعات يضرب جهود مكافحة الإيدز والسل والملاريا

كتبت ميرفت رشاد

حذر رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، من أن تغير المناخ والصراعات يضران بالجهود المبذولة لمعالجة ثلاثة من أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، وتعافت المبادرات الدولية لمكافحة الأمراض إلى حد كبير بعد تأثرها بشدة بجائحة كورونا، جاء ذلك بتقرير نتائج الصندوق لعام 2023 الذي صدر يوم الإثنين، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق العالمي، إن التحديات المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ والصراعات تعني أنه من المرجح أن يفشل العالم في تحقيق هدف القضاء على الإيدز والسل والملاريا بحلول عام 2030 دون "خطوات استثنائية".

وأضاف أنه في عام 2022، تم علاج 6.7 مليون شخص من مرض السل في البلدان التي يستثمر فيها الصندوق العالمي، وزيادة بمقدار 1.4 مليون شخص مقارنة بالعام السابق، كما ساعد الصندوق في توفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لـ 24.5 مليون شخص لفيروس نقص المناعة البشرية.

وأشار إلى أن استفاد 15.3 مليون شخص من خدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري، 710 ألف من الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري تلقين الدواء لإنقاذهن من الموت، ولمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشري إلى أطفالهن الرضع، 831 ألف عملية ختان طبي وطوعي للذكور بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري.