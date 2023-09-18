اليوم السابع
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تفاصيل جولة وزير المالية لتفقد الخدمات المقدمة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:09 م
تفاصيل جولة وزير المالية لتفقد الخدمات المقدمة بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ جانب من الجولة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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اصطحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى جولة تفقدية بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، تفقد خلال الجولة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، ومركز خدمات مصر، والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، قاعة الاجتماعات الكبرى، وعددا من إدارات مجلس المدينة.


وذلك على هامش انعقاد الملتقى السنوى الخامس للتأمين وإعادة التأمين إلى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجارى.


وقال وزير المالية أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ يعد صرح متكامل لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، ونموذج يعكس الخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمى، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور.


رافق المحافظ ووزير المالية خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

 


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