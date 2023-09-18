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تفاصيل توزيع منهج المرحلة الإعدادية فى العربى بالعام الدراسى الجديد.. صور

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:14 م
تفاصيل توزيع منهج المرحلة الإعدادية فى العربى بالعام الدراسى الجديد.. صور وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الإعدادى، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
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توزيع منهج المرحلة الإعدادية فى العربى بالعام الدراسي الجديد 2
توزيع منهج المرحلة الإعدادية فى العربى بالعام الدراسي الجديد

توزيع منهج المرحلة الإعدادية فى العربى بالعام الدراسي الجديد
توزيع منهج المرحلة الإعدادية فى العربى بالعام الدراسي الجديد

 


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