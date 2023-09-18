اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفاصيل إحالة متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي بالوايلى للمحاكمة الجنائية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:00 ص
تفاصيل إحالة متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي بالوايلى للمحاكمة الجنائية جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
واعترف المتهم خلال التحقيقات، أنه لجأ للاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى لما تحققه من أرباح مالية كبيرة ، خاصة بعد مروره بضائقة مالية ، لافتا إلى انه يبيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي بكثير. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في النقد خارج السوق المصرفي.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

النقد الاجنبى

عقوبة الاتجار في النقد الاجنبى

اخبار الحوادث

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جريمة تجارة العملة



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