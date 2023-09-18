تعليم بورسعيد: 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 182 ألفا و211 طالبا بالعام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج - محمد عزام

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم ببورسعيد ، أن مدارس بورسعيد وعددها 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184211 طالبا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أن 1150 مقعدا دراسيا جديدا للطلاب تم توزيعهم على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز كمبيوتر جديد، لافتة إلى أن زي طلاب المدارس العسكرية للبنين تم تصنيعه بمعرفة التعليم الفني محليا.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن نسبة توافر الكتب المدرسية بمخازن المديرية قد بلغت أكثر من 90% لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني مشيرة إلى أنه جار توزيع الكتب على المدارس بمعرفة 6 إدارات تعليمية لتسليمها للطلاب بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام الشكر والتقدير لكل العاملين بتعليم بورسعيد على ما بذل من جهود مضنية خلال فترة قصيرة للانتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية وتجميل وتزيين المدارس لاستقبال الطلاب المستجدين بمراحل التعليم المختلفة متمنية للجميع عاما دراسيا موفقا.