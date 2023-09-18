تعرف على مبادرة المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن مبادرة المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية مبادرة غير هادفة للربح، لإدارة الطوارئ والأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء.

وأضاف أن المبادرة توفر الاستدامة بالاستعداد المسبق لكافة السيناريوهات، وايجاد الوسائل الفعالة للانذار المبكر للعمل على الحد من الكوارث وسرعة وسلاسة التعامل معها بفاعلية وكفاءة وتعمل على تطوير الاساليب والمفاهيم المعنية بالحد أو التقليل من تأثير المخاطر الناتجة من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية باستخدام التكنولوجيا المتوفرة حاليا بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بأقل انبعاثات كربونية واستدامة تقلل التكلفة المادية للمبادرة.

وأوضح أنه تم إعداد وتخطيط المنظومة لتتوافق مع استراتيجية محافظة الإسماعيلية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.