تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال أغسطس 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين أن أعداد سيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها خلال أغسطس 2023 بلغت عددها حوالي 1263 سيارة، جاء من بينها 13سيارة نقل موديل 2020 ، 49 سيارة نقل موديل2021 ، 310 موديل 2022 ، 387 سيارة نقل موديل 2023 ، 504 سيارة موديل 2024 .

أما سيارات النقل من حيث " نوع الوقود" سواء بنزين أو غاز فقد بلغت عددها حوالي 964 سيارة ، جاء من بينها حوالي 17سيارة نقل موديل 2020 ، 61 سيارة نقل موديل 2021 ، 218موديل 2022 ، 348سيارة نقل موديل 2023 ، 320 سيارة موديل 2024 .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673مركبة وهذا يعنى ان المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبة .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .