ترامب: محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة 2020 كان قرارى الخاص

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه تلقى مشورة من عدد كبير من الأشخاص بعد فترة قصيرة من انتخابات 2020، إلا أن الدفع بمزاعم فوزه بالرئاسة ومحاولة قلب نتائج الانتخابات كان قراره الخاص.

وفى مقابلته مع برنامج Meet The Press على قناة NBC، قال ترامب: لقد كان قرارى، لكنى استمعت إلى بعض الأشخاص.

ويواجه ترامب اتهامات على خلفية محاولاته لتخريب نتائج انتخابات 2020، وأقر الرئيس السابق بأنه غير مذنب فى كل القضايا، ونفى ارتكاب أي مخالفات.

وكان الفرضية الأساسية لقضية المستشار الخاص جاك سميث، وفقا لاتهامه للرئيس السابق، هي أن ترامب علم أن مزاعم الانتخابات التي اختلقها كاذبة بعد أن تم إخباره من قبل مساعدين مقربين أنه قد خسر لكنه ظل يرددها لجعلها تبدو مشروعة، كل ذلك لخدمة نظرية إجرامية مزعومة.

وأخبر ترامب المذيعة كريستين ويلكر فى المقابلة إنه كان يستمع لأشخاص مختلفين، وعندما جمع الأمور كلها، كانت الانتخابات قد تم التلاعب بها، وردد مزاعمه مرة أخرى مع سعيه لنيل الترشيح الجمهورى فى انتخابات 2024.

وقال ترامب: هل تعرف لمن استمع؟ استمع إلى. لقد رأيت ما حدث.

وتابع الرئيس السابق قائلا إنه لم يستمع لمحاميه الذين أخبره أنه خسر الانتخابات لأنه لم يحترمهم. وأضاف: توظفهم، ولا تلتقى أبدا بهؤلاء الأشخاص، وتتلقى توصية ويتبين أنهم جمهوريين اسما فقط، أو يتبين أنهم ليسوا ماهرين للغاية. وفى بعض الحالات لم أحترمهم. لكنى أحترمت آخرين، وأحترم أخرين كثيرين قالوا إن الانتخابات تم التلاعب بها.

وبعد خسارته الانتخابات، حاول ترامب قبل نتيجة الانتخابات عدة مرات، وضغط على وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر ومسئول آخر لإعادة حساب الأعداد وإيجاد الأصوات التي تسمح له بالفوز.