تحرير 1127 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

القليوبية – إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة ل مرور القليوبية ، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1127 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1127 مخالفة مرورية، بينها 525 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و501 مخالفات متنوعة، وضبط 13 سائقا بدون رخصة قيادة، و4 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و76 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3800 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1650 جنيها مصالحات.