اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: الوضع الاقتصادي فى روسيا أفضل كثيرا من التوقعات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:00 م
بوتين: الوضع الاقتصادي فى روسيا أفضل كثيرا من التوقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكالات

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الوطني، وقال إن الوضع في الاقتصاد من حيث المؤشرات الرئيسية أفضل بكثير من التوقعات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في اجتماع مع الفريق الاقتصادي للحكومة بشأن الموازنة الروسية للأعوام 2024-2026، وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام الضغوطات الخارجية غير المسبوقة وتعافى بالكامل.

وبحسب "روسيا اليوم"، أضاف، أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وصل إلى مستوى عام 2021، والآن من المهم تهيئة الظروف لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل".

 

 


روسيا

فلاديمير بوتين

الاقتصاد الروسي

الوضع الاقتصادي فى روسيا



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