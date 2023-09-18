كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج - عن تمنياته لروسيا بـ"الازدهار" ولشعبها بـ"الرفاهية".

وكان كيم قد أكد أن بلاده ستجعل العلاقات الثنائية مع روسيا أولويتها الأولى، وذلك خلال قمة عقدها مع الرئيس بوتين.

وقد غادر كيم يوم أمس الأحد، روسيا بعد زيارة أظهرت العلاقة الوثيقة التي باتت تجمعه ببوتين، وسط مخاوف غربية من تعاون عسكري بين البلدين قد يعزز موقف موسكو خلال حربها في أوكرانيا.

من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن زيارة كيم الأخيرة إلى روسيا ستتألق طويلا في التاريخ وستعزز الوحدة العسكرية بين البلدين بينما ستفتح فصلا جديدا في علاقاتهما.

يشار إلى أن بيونج يانج وموسكو تخضعان لعقوبات دولية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتجارب كوريا الشمالية النووية.



