بريطانيا تطلق حملة لمعالجة الشعور بالوحدة فى الجامعات مع بدء العام الدراسى

كتبت رباب فتحى

مع بداية العام الدراسى الجديد فى بريطانيا والتحاق ملايين المراهقين للجامعة للمرة الأولى، سيعاني الجميع تقريبًا من نوبات من الوحدة، حيث يشعر نصفهم تقريبًا بالقلق من أنه سيتم الحكم عليهم إذا اعترفوا بذلك، وفقًا لعينة من 1000 طالب، جمعتها مؤسسة "يوجوف" للاستطلاعات بطلب من الحكومة البريطانية.

وفي محاولة لمعالجة هذه القضية، أطلق وزير الوحدة، ستيوارت أندرو، حملة توعية بالشراكة مع مؤسسة العافية الرياضية الخيرية وجمعية راديو الطلاب ومؤسسات طلابية، فى محاولة لدفع الطلاب أن ينفتحوا ويتحدثوا مع بعضهم البعض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال "إن الذهاب إلى الجامعة يمكن أن يكون أكبر تحول يواجهه الشباب، نريدهم أن يستمتعوا بتجربتهم في الجامعة وأن يتفوقوا في تعليمهم، لذلك نسلط الضوء على أن ذلك سيساعدهم على التحدث إلى الطلاب الجامعيين الآخرين حول مشاعرهم."

وقالت الحكومة إن معالجة الشعور بالوحدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة تمثل أولوية. منذ عام 2018، استثمرت هي وشركاؤها أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني في هذا الإصدار، بما في ذلك أكثر من 34 مليون جنيه إسترليني في الحد من الشعور بالوحدة الناجمة عن الوباء. وتم استثمار 3.6 مليون جنيه إسترليني في "ستودينت سبايس" ، وهي منصة عبر الإنترنت للصحة العقلية والرفاهية تقدم دعمًا للصحة العقلية عبر الإنترنت لجميع الطلاب في إنجلترا وويلز حتى عام 2026.

ورحب بالحملة روبن هيوينجز، مدير برنامج حملة إنهاء الوحدة. وقال: "هناك قيمة حقيقية في هذه الحملة. من المرجح أن يقول الطلاب الذين يعانون من الوحدة المزمنة أن دوراتهم الدراسية ذات قيمة سيئة مقابل المال ولم يتم تلبية توقعاتهم - فهم أكثر عرضة للتفكير في الانسحاب.

لكن حملة أندرو تعرضت لانتقادات من قبل خبراء وطلاب آخرين لكونها رمزية، مشيرين إلى تمويل الحملة، الذي يأتي من ميزانية التسويق لعام 2023 إلى عام 2024 تبلغ 445 ألف جنيه إسترليني. وقال بول كروفورد، أستاذ العلوم الإنسانية الصحية في كلية العلوم الصحية بجامعة نوتنجهام ومدير معهد الصحة العقلية: "لقد أصبحت الوحدة فكرة شائعة يتحدث عنها السياسيون، ولكن نادراً ما يتبعها وعد بالحصول على أموال حقيقية".