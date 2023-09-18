انهيار أجزاء من شرفة عقار بالإسكندرية.. والحى: صادر له قرار ترميم

تلقى حي شرق الإسكندرية، بلاغا بانهيار جزء من شرفة عقار، وكلف رئيس الحي المسئولين باتخاذ الإجراءات العاجلة وإزالة الأجزاء الخطرة بشرفة وحدة سكنية بعقار بفلمنج بنطاق الحى.
وكلف اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق كافة المسئولين بالإدارات المعنية، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة عقب ورود بلاغ لغرفة عمليات الحي بتساقط أجزاء من شرفة وحدة سكنية بالعقار رقم 1 شارع طمازين تقاطع شارع مصطفى كامل بمنطقة فلمنج بنطاق الحى.
وانتقلت للعقار المهندسة إنجي محمد مدير إدارة المباني والمشروعات ومهندس المشروعات ومهندس التنظيم المختص، ووحدة التدخل السريع بالحي ، وتم ازاله الأجزاء التي تمثل خطورة عل الأرواح والممتلكات والمارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بوجود الكول الأمني من قسم شرطة رمل أول وإدارة المرور، وكذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقار الذي تبين أنه صارد له قرار ترميم ولم يتم تنفيذه.
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