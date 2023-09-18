اليوم الثانى.. إقبال على القافلة الطبية المجانية ضمن حياة كريمة بالإسماعيلية

وانطلقت القافلة امس الاحد وتم الكشف الطبى على 1044مواطن فى اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية والتى تقام من خلال مبادرة انت الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية .

وتفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، امس الأحد، القافلة الطبية العلاجية بمركز ومدينة القنطره غرب وذلك ضمن فعاليات مبادرة "انت الحياه"،والتي أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة"، والتي تستهدف عددًا من أهالي القرى الأكثر احتياجًا وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة يرافقه دكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية ودكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى بمديرية الصحة.

وتابع الدكتور علي حطب، خلال جولته توقيع الكشف الطبي على المرضى والتى بلغ اجمالى المترددين عليها باليوم الأول 1044 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي وتضم تسع تخصصات مختلفة ،بالإضافة إلي إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصيدلية بها اكثر من 80 صنف دواء يصرف مجاناً ،فضلا عن خدمات مبادرة 100 يوم صحة ،وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 121 مواطن بعيادة الباطنة و 310 حالة بعيادة الأطفال و105 مواطن بالجراحة واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 10 سيدات و 47 سيدة بعيادة النساء، و112 بعيادة الجلدية ،بالإضافة إلى استقبال عيادة المسالك 64 حالة ،أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنه الضغط والسكر استقبلت 76 حالة ،وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي.

واطلقت مؤسسة حياة كريمة، في محافظة الإسماعيلية امس الأحد، فعاليات مبادرة ( أنتَ الحياة ) والتى تستهدف عددا من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة. وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كافة الخدمات للآلاف من أهالى القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب،وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية. كما تضمن فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفى، وورش لتعليم الحرف اليدوية بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، وغيرها من الخدمات والفاعليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة. وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الثالثة عصرا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى.







