النائب العام يأمر بإصدار أول كتاب توثيقي تاريخي قضائي يتضمن أعمال النيابة من 2019

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بإصدار كتاب تاريخى توثيقًا لأربع سنوات من تاريخ القضاء المصرى فى فترة ولايته من عام 2019م وحتى 2023م متمثلة فى مجموعة البيانات الصادرة عن الوقائع التى شغلت الرأى العام المصرى وقرارات وتصرفات النيابة العامة بها والتوجيهات التى أسدت بها النيابة العامة نصحًا للعامة والخاصة والمؤسسات، وأشارت فيها إلى مسائل اجتماعية وثقافية وتربوية، وكذا مرافعاتها والأحكام الصادرة فيها، وكذا الأعمال المهمة التى باشرتها النيابة العامة خلال تلك الفترة.

ويأتى هذا الكتاب هديةً من النيابة العامة والقضاء المصرى للدولة المصرية ومؤسساتها والمجتمع بأسره، كمشاركة منها فى بناء الجمهورية الجديدة فى قطاع العدالة، متقصدة بهذا الجهد تحقيق مقاصد عامة قوامها حسن سير العدالة وترسيخها، بالمعايير الدولية القضائية فى الشفافية وتوضيح الصورة للمجتمع؛ صونًا لأبناء الوطن بمختلف فئاته من الوقوع فى ثغور وأخطار الجرائم التى شغلت الرأى العام خلال تلك الفترة، بتوثيقها ومعالجتها وتنبيه الأسر والمجنى عليهم إلى أسباب وقوعها، وتوجيههم إلى كيفية التصدى لها، وردع المتهمين وتخويفهم، دون إغفالها بسبب دعاوى البعض الزائفة بأن فى الإعلان عنها تحريضًا على ارتكابها، مما يضيع فرص الاستفادة منها.

وهذه المقاصد هى أحد واجبات النيابة العامة التى اختصت بها وطالبها الشعب بتحقيقها نائبة عنه، فهى المنوط بها توجيه المجتمع، وبيان العيوب التى تضر أفراده، والتى تتكشف لها من أقضية الناس يوميًّا خلال مباشرتها أعمالها، ساعية من وراء ذلك إلى الدعوة لإصلاح تشريعى يعالج تلك العيوب، أو تحذير الناس من مغبة الوقوع فى براثن الجرائم مرة أخرى، باعتبار أن من رسالة النيابة العامة منع وقوع الجرائم وليس فقط تعقبها والقصاص من مرتكبيها.

وإن النيابة العامة بهذا الكتاب تخط السبيل للأجيال القادمة لتوثيق وتأريخ أعمالها، كأول كتاب فى تاريخ القضاء المصرى يسرد دوريات تاريخية قضائية دقيقة، والتى تمكن الباحثين الاجتماعيين والقانونيين من استنباط ما شهدته هذه الفترة من إيجابيات، وكيفية التغلب على ما كان فيها من سلبيات.

فهذا الكتاب مَعِين موثَّق ودقيق للباحثين الاجتماعيين لتحقيق ما يصبون إليه من إيجاد أنساق ومعايير اجتماعية يستطيعون أن ينقلوا بها المجتمع إلى صورة أحسن ويمنعوا السلبيات الموجودة فيه.

فهذا الكتاب دليل إرشادى يسير يعين المشتغلين بالعمل القضائى على مختلف صنوفهم بما يحويه من سوابق، وبيان للصورة الحقيقة للوقائع وملابساتها، وتصرفات وقرارات النيابة العامة فيها وتحقيقاتها، والقيود والأوصاف القانونية المنضبطة التى تنزلها عليها، ومرافعاتها بها والأحكام القضائية بشأنها، ثم هو مرجع يسير لكل من أراد الاهتداء بأمثلة من اللغة القانونية السليمة، التى طالما أكد المستشار حماده الصاوى النائب العام ضرورة استخدامها فى كافة الأعمال، باعتبارها الركن الأساسى فى سائر الأعمال القانونية.

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