المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " م.ع.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2.36 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات دلت إلى قيام المتهم "م.ع.ع" عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبيده كيس بلاستيكى وبفضه تبين أنه يحوى على عدد 3 لفافات لمخدر الهيروين، وكذلك 7 لفافات لذات المخدر وميزان رقمى، وبتفتيش شخصه عثر على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطه للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لتحديد وزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.