المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الأفيون بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو من العام الجاري، بدائرة مركز سوهاج، عندنا وجهت النيابة للمدعو ( ج . م 56 عاما ) حاصل على دبلوم، تهمة إحراز جوهرا مخدرا "الأفيون" بقصد الاتجار، حيث وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون المخدر وترويجه على عملائه وزبائنه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحوزته لفافة بلاستيكية من الأفيون وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.