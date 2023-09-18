المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بكرداسة

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3167 لسنة 2023 جنايات كرداسة، للمتهم "س . ج"، 20 سنة، عامل، في يوم 26 مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء عمليه بيعه لمواد مخدرة وبتفتيشه عثرعلى مواد مخدرة ومبلغ مالي، وبمواجهته اقر بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته.