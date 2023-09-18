المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم لحيازته 100 طربة حشيش بالمحلة

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، بعد ضبطه بـ 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرام.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت في إلقاء القبض على المتهم عقب ورود معلومات بقيام المتهم بجلب كمية كبيرة من المخدرات.

وتم استهدافه في إحدى الشقق وعثر بحوزته على 90 طربة حشيش، وبتفتيش السيارة عثر على 10 طرب أخرى بإجمالي 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرام.

وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واحالته لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.