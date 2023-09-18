المرور تحرر 82 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (82943) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 26012) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1703) مخالفة السير بدون تراخيص و(6) مخالفات الدراجة النارية و(19) مخالفة موقف عشوائى و(8) مخالفات شروط التراخيص و(1703) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.