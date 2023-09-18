الكشف على 390 حالة ضمن قوافل جامعة الإسكندرية بقرى حياة كريمة فى البحيرة

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع من خلال فرع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنظيم عدد من القوافل الطبية المختلفة لقرى حياه كريمة وغيرها من القرى البعيدة عن وسط الإسكندرية والبعيدة عن الخدمات الطبية الدائمة وتوفير لهم كشف بالمجان بالإضافة إلى استفادة المجتمع السكندرى من الخبرات الخاصة بالأطباء والمتخصصين وذلك شهريا وتحويل الحالات التي تستدعى تدخل جراحى أو خدمات طبية كبيرة الى مستشفيات جامعة الإسكندرية، ولم تكتفى جامعة الإسكندرية بتوفير خدمات طبية لقرى الإسكندرية ولكن لمحافظة البحيرة نصيب كبير في الخدمات المميزة للأهالي.

قوافل حياه كريمة

ساهمت جامعة الإسكندرية بعدد من القوافل الى قرية بهيج التى تعتبر من ضمن قرى حياه كريمة بالإسكندرية استهدفت حوالى 250 فردًا من مختلف الفئات، وذلك بالتعاون مع كليتى طب الاسنان والتمريض، المعهد العالي للصحة، وقد قام أعضاء القافلة بعدة أنشطة توعوية وطبية مختلفة، حيث شاركت كلية طب الأسنان من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتمريض والفنيين والطلاب وسيارة العلاج التابعة للكلية فى فحص وتقديم خدمات التشخيص الطبى والخدمات العلاجية لـ 208 من المرضى الكبار والاطفال، كما تم تحويل 24 من الحالات للعيادات بكلية طب الاسنان لعمل الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة، وشاركت كلية التمريض بفريق من أعضاء هيئة التدريس بالتوعية بأمرض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنة وزيادة الوزن كعوامل خطورة للأمراض والوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدى ومشورة ما قبل الزواج.

قوافل البحيرة

نظمت جامعة الإسكندرية القافلة الطبية إلى منطقة كوم حمادة بالبحيرة بمشاركة 50 طالب من كليات طب بشرى، طب أسنان، صيدلة وعدد 9 أطباء متخصصين وبلغ إجمالى عدد الحالات 390 حالة فى مختلف التخصصات الطبية مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الأميرى الجامعى.

قوافل أبيس

ونظمت جامعة الإسكندرية قافلة طبية لقرى ابيس والتى تعتبر من القرى الحدودية لمحافظة الإسكندرية.

وأشار الدكتور سامي خليل عميد كلية الطب البيطري، أن هذه القوافل تمت بمشاركة أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية بالأقسام الاكلينيكية، لخدمة أهالي قرى أبيس حيث قاموا بتشخيص وعلاج الحيوانات الصغيرة والكبيرة وكذلك الدواجن والطيور، وذلك بالمجان.

وأشار الدكتور وائل بهجت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن طلاب الفرقة النهائية بالكلية شاركوا بهذه القوافل للتدريب العملي، موضحاً أن العدد الإجمالي للحالات التي تم الكشف عليها وعلاجها بلغ 2716 حالة، شملت 666 حالة من الحيوانات المختلفة وعدد 2050 ممثلة لحالات الدواجن والطيور.

قوافل قرى المنتزة

أطلقت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافله طبية ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية.

وشملت قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغى بدائرة المنتزة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى الإسكندرية، وقد شارك فى تنظيم القافلة أسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 81 حالة جلدية، 70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، 30 حالة نسا، 45 عظام، و49 حالة أسنان، كما تم إجراء العديد من الآشعات، وتحويل 41 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية.

وقالت الدكتورة وفاء الساحلى، وكيل كلية الطب جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ومسئول القوافل بالجامعة، أن الجامعة تطلق قافلتين شهريا متنوعين لقرى الإسكندرية ومنها الى المحافظات المجاورة مثل البحيرة وسيوه.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القوافل تشترك فيها كليات الزراعة والطب والطب البيطرى والتربية لتكون قوافل متنوعة منها تعليم السيدات الحرف اليدوية مثل الخياطة ومشاركة الطلاب فى محو امية أهالى القرى بالإضافة الى الكشف الطبى فى مختلف التخصصات واجراء التحاليل والاشعات وفى حالة وجود اوى حاله تستدعى تدخل جراحى يتم متابعة الحالة وتحويلها الى احد المستشفيات الجامعية ومتابعتها حتى الشفاء .

ومن ضمن القوافل التى اطلقتها جامعة الإسكندرية قافلة كلية العلوم جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد العالى للصحة العامة قافلة طبية وتوعوية لمنطقة أبيس 7 تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان.



قوافل جامعة الإسكندرية



الكشف على الحيوانات (2)



الكشف على الحيوانات



جانب من حملات التوعية فى القرى (1)



جانب من حملات التوعية فى القرى (2)



قافلة المنتزة شرق الإسكندرية