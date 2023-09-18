اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة تؤكد أهمية العلاقات مع مصر

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:44 ص
القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة تؤكد أهمية العلاقات مع مصر علم مصر وأمريكا
أ ش أ

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أقامت إيفينيا سيدريس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء الأحد، حفل الاستقبال بمقر إقامتها على شرف كل من القنصل العام الأمريكي الجديد جوناثنان ويبستر، وروبين هاروتونيان مستشار السفارة للشئون العامة.

وأعربت سيدريس عن تمنياتها للقنصل العام ومستشار السفارة بالتوفيق في مهام عملهما الجديد في مصر التي ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة، مؤكدة على الأهمية التي توليها بلادها لتوطيد العلاقات مع مصر.

وعبرت عن أملها في أن يسهم السيد ويبستر والسيد هاروتونيان في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم في ضوء ما يتمتعان به من رصيد خبرات متميزة.

وشهد الاحتفال لفيف من السفراء والدبلوماسيين الأجانب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وطاقم القطاع القنصلي والإعلامي بالسفارة.

 


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