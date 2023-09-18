اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:42 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة الهرم حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
وكانت حددت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من المحاذير لتجنب نشوب الحرائق الناتجة عن استخدام المكيفات بسبب تشغيلها لفترات طويلة، ولتجنب الحرائق بسبب التكييفات، يجب اتباع التالى:
 
- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
 
 - تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
 
- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
 
- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
 
- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
 
- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
 
- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
 
- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
 
- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.

 


حريق شقة

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