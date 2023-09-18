السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بفيصل

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع محمد عاطف بمنطقة فيصل ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .