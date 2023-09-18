السجن 10 سنوات للمتهم بقتل نجل عمه لخلافات مالية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير، بمعاقبة المتهم هاني ن 20 سنة بالسجن المشدد 10 سنوات والمؤبد غيابيا لـ2 أشقائه ، في القضية رقم 21550 لسنة 2020 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1275 لسنة 2020 كلي الفيوم، لقيامهم بقتل ابن عمهم بعدما أطلقوا عليه وابلاً من النيران فأردوه قتيلاً وسط منزله.



ووجهت النيابة العامة بالفيوم، للأشقاء الثلاثة تهمة القتل العمد لنجل عمهم حمادة ق ن، بسبب خلافات مالية بينهم، حيث توجهوا إلى منزله، وأمسك به اثنان منهما ثم أطلق الثالث عيارين ناريين صوبه فأراده قتيلاً في الحال، مُتسبباً في إصابته التي وردت في تقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياته، وقررت المحكمة معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني والثالث.





