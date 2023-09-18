السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص، دائرة مركز سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على ، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.



تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضى، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . أ 50 عاما ) عامل، تهمة ضرب المجنى عليه ( ج . م )، بأن وجه له ضربات باستخدام "عصا شوم" بسبب خلافات بينهما، فأحدث إصابته بعاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.







