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الزراعة تنظم دورة حول مكافحة أمراض المحاصيل السكرية والزيتية والذرة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:36 ص
الزراعة تنظم دورة حول مكافحة أمراض المحاصيل السكرية والزيتية والذرة وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال "أهم الأمراض التى تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة، التي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 
يأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي  بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، لحوالي 40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.
 
وقال الدكتور محمود قمحاوى، مدير معهد أمراض النباتات إن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الأنتاج والجودة والتركيز على أهم الطرق لمكافحة هذه الأمراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها، وكذلك تناولت الدورة اهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة وفي جانب آخر تناولت الدورة محصول  الذرة الرفيعة وأهم الأمراض التي تصيبها والمكافحه المتكاملة لها وكذلك تم القاء الضوء على أهم أمراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحتها وكذلك.
 
تناولت الدورة محصول إنتاج الزيت الهام وهو محصول السمسم وتناولت أهم أمراض السمسم وطرق المكافحة المتكاملة وكذلك اهتمت الدورة بموضوع هام علي الساحة العالمية الان وهو تاثير التغيرات المناخية على أمراض النبات وخاصة محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية.
 
تناولت الدورة أهم أمراض قصب السكر وطرق المكافحة المتكاملة وأهم أمراض الفول السودانى وطرق المكافحة المتكاملة.

الزراعة

التغيرات المناخية

امراض النباتات

السمسم



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