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خلال زيارته لدولة الإمارات..

الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:37 م
الرئيس السيسي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.
 
 

الرئيس السيسي

الامارات العربية

الشيخ محمد بن زايد

العلاقات الثنائية

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