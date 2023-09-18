"الدفاع الروسية" تعلن تدمير 4 نقاط مراقبة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية والصواريخ والمدفعية الروسية دمرت أربع نقاط مراقبة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وذكرت الدفاع الروسية- في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية- أنه تم تدمير 4 نقاط مراقبة تابعة للألوية الآلية 67 و110 للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الألوية 100 و112 للدفاع الإقليمي في مناطق تورسكي وسيريبريانكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وأضافت أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت الوحدات والمعدات العسكرية للعدو في 123 منطقة.



وأشارت إلى أن الدفاع الجوي اعترض خمسة صواريخ من نظام إطلاق هيمارس المتعددة، وتم إسقاط 27 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق مختلفة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوجانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.



في السياق.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وقضت على 480 جنديا من كييف.



وأوضحت الوزارة أن "القوات الروسية تمكنت من توجيه ضربة صاروخية ناجحة مكثفة استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية ومخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا".



وأضافت أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 50 جنديا خلال التصدي لهجوم أوكراني على محور كراسني ليمان الواقع على خط المواجهة مع قوات كييف، كما دمرت الدفاعات الروسية 11 مركبة، واعترضت 5 صواريخ من طراز "هيمارس" الأمريكية، وقضت أيضا على 180 جنديا على محور جنوب منطقة دونيتسك.



وأشارت إلى أنه تم إحباط 6 هجمات على محور دونيتسك قرب بلدات كليشيفكا وفيسيلي ومايورسك ومارينكا وفوديانوي، كما تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 250 جنديا أوكرانيا، وقصفت 4 نقاط مراقبة تابعة لقوات كييف، ودمرت مستودع ذخيرة أوكرانيا في جمهورية دونيتسك.



وشددت على ارتفاع عدد الطائرات المسيرة الأوكرانية التي اسقطتها الدفاعات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 27 طائرة.