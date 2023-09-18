كييف (أ ش أ)

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دنيبروبتروفسك الأوكرانية سيرهى ليساك بأن قوات الدفاع الجوى أسقطت صاروخين كروز روسيين فى المنطقة صباح اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "في الصباح، تم إسقاط صاروخين كروز فوق المنطقة، حيث يواصل الروس ضرب نيكوبول طوال الليل فقد تعرضت لإطلاق النار 4 مرات واستخدم الروس المدفعية الثقيلة لضرب نيكوبول وميروف ومرهانيتس". وتابع "لقد تضررت شركة مرافق، ودمر مبنى خارجي واحد وتضرر 6 آخرين، كما تضررت 5 منازل خاصة وألواح شمسية ويجرى الآن توضيح العواقب الأخرى للهجمات ولحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى".

وفى سياق متصل أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية بأن القوات الروسية هاجمت المنطقة 34 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 179 انفجارا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية المناطق الحدودية لمنطقة سومي 34 مرة ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين اخرين".

وعلى وجه الخصوص، تعرضت كراسنوبيليا، نوفا سلوبودا، بيلوبيليا، خوتين، فيليكا بيساريفكا، يوناكيفكا، إسمان، فوروجبا، وزنوب-نوفورودسكي لنيران روسية.

وفي منطقة كراسنوبيليا، شن الروس ضربات مدفعية (15 انفجارا) وقصفا بقذائف الهاون (49 انفجارا) بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مروحيات روسية أربعة صواريخ جو-أرض غير موجهة من الأراضي الروسية.

وفي بيلوبيليا، أطلق الروس 6 صواريخ جو-أرض غير موجهة من طائرة هليكوبتر وهاجموا بالمدفعية (11 انفجارا).

وفي مجتمع فيليكا بيساريفكا، أطلق الروس النار بالمدفعية (18 انفجارا) حيث قتل مدني وأصيب آخر بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الطائرات الروسية 6 صواريخ جو-أرض غير موجهة.

وفي فوروجبا، شن الروس ضربات مدفعية (9 انفجارات) حيث أصيب مدني.