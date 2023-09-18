ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "في الصباح، تم إسقاط صاروخين كروز فوق المنطقة، حيث يواصل الروس ضرب نيكوبول طوال الليل فقد تعرضت لإطلاق النار 4 مرات واستخدم الروس المدفعية الثقيلة لضرب نيكوبول وميروف ومرهانيتس".

وتابع "لقد تضررت شركة مرافق، ودمر مبنى خارجي واحد وتضرر 6 آخرين، كما تضررت 5 منازل خاصة وألواح شمسية ويجرى الآن توضيح العواقب الأخرى للهجمات ولحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى".