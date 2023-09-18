الحرب الروسية الأوكرانية.. كييف تستعيد مناطق وموسكو تدمر مواقع تكتيكية

وكالات

أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها استعادت مدينة كليشتشييفكا التي تكتسب أهمية استراتيجية جنوب باخموت الواقعة على خط المواجهة، فيما تواصل هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وتُعد المكاسب المحققة على الأرض مهمة جدا بالنسبة إلى أوكرانيا مع استعداد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لزيارته الثانية خلال الحرب إلى واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة للحصول على دعم إضافي.

وقال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد حررت كليشتشييفكا من الروس".

وحيا زيلينسكي في كلمته المسائية الجنود الذين يقاتلون قرب باخموت وخص بالذكر أولئك الذين استعادوا كليشتشييفكا قائلا "أحسنتم!".

وأضاف أن كييف "تجهّز حلولا دفاعية جديدة لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن منظومات "الدفاع الجوي والمدفعية هما الأولوية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

على الجانب الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مواقع قيادة تكتيكية تابعة للجيش الأوكراني في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من إقليم "دونيتسك" على مدار اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن مواقع القيادة التكتيكية لوحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 100، واللواء الميكانيكي 67 التابعين للقوات الأوكرانية، تعرضت للقصف بالقرب من مستوطنة (سيريبريانكا) في دونيتسك".

وأضاف البيان أن الهجوم الروسي أسفر عن تدمير مدفعي "هاوتزر" ذاتيي الحركة من طراز "إم-109 بالادين" أمريكيي الصنع، ونظام مدفعي ذاتي الدفع من بولندا من طراز "كراب"، ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم-777"، بالإضافة إلى منظومتي لكشف موجات الراديو أمريكتي الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت قنبلتين من طراز "جيه دام"، وصاروخاً مضاداً للرادارات من طراز "هيمارس" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي اتجاه "خيرسون"، أوضحت الوزارة أنه تم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة ومركبتين أخريين، بالإضافة إلى مركز تحكم خاص بالطائرات الأوكرانية بدون طيار خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022، دمرت القوات الروسية 472 طائرة حربية أوكرانية، و249 مروحية عسكرية، و6838 طائرة بدون طيار، و437 نظام صواريخ أرض-جو، و11919 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1151 قاذفة صواريخ متعددة، و6411 مدفعًا ميدانيًا ومدافع هاون، و13090 مركبة عسكرية خاصة.