الجيش اليوناني يعلن الحداد لـ3 أيام عقب مقتل 5 أفراد من فريق انقاذ في ليبيا

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أعلنت القوات المسلحة اليونانية الحداد الوطني لمدة 3 أيام عقب مقتل 5 أفراد من فريق إنقاذ عسكري خلال حادث سير في ليبيا.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أنه تم نقل جثماين الأفراد الخمسة (3 عسكريون ومدنيان) جوا إلى قاعدة عسكرية قرب العاصمة آثينا في وقت مبكر اليوم، بالإضافة إلى 13 فردا مصابا من أفراد الفريق تم نقلهم إلى مستشفيات عسكرية في العاصمة اليونانية.



ووفقا لمسؤولين ليبيين، فإن الحادث وقع أمس الأحد إثر اصطدام الحافلة، التي كانت تقل الفريق اليوناني وهي في طريقها إلى مدينة درنة التي اجتاحتها فيضانات مدمرة، بسيارة أخرى مما أدى إلى مقتل 3 ليبيين أيضا.



من جهتها، أعربت الرئيسة اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، عن صدمتها وحزنها الشديد إزاء مقتل أعضاء من فريق الانقاذ المشاركين في المهة الإنسانية لإظهار التضامن مع الشعب الليبي.