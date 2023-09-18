اليوم السابع
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الثقافة التونسية: إدراج جزيرة جربة رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:02 م
الثقافة التونسية: إدراج جزيرة جربة رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو اليونيسكو
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أعلنت وزارة الشئون الثقافية في تونس إدراج جزيرة جربة رسميا اليوم على لائحة التراث العالمي لمنطمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".


وبحسب بيان لوزارة الشئون الثقافية التونسية فإنه تم اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض القبول النهائي لملف إدراج جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" بحضور وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي والوفد التونسي المرافق لها خلال الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي التي انطلقت في العاشر من سبتمبر 2023 وتتواصل فعالياتها إلى يوم 25 سبتمبر الجاري.


يشار إلى أن جزيرة جربة تضاف إلى قائمة الثماني مواقع المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة ومدينة سوسة ومدينة القيروان ومدينة كركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.


اليونيسكو

تونس

وزارة الثقافة التونسية

جزيرة جربة



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