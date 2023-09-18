اليوم السابع
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التخطيط: 17% من سكان مصر استفادوا من مشروع "حياة كريمة" حتى الآن

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:00 م
التخطيط: 17% من سكان مصر استفادوا من مشروع "حياة كريمة" حتى الآن مشروعات حياة كريمة - ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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تعمل الدولة المصرية على تحسين معيشة المواطنين ومن ضمن الجهود المصرية مبادرة "حياة كريمة " والتى تم إطلاقها بهدف تحسين جودة الحياة للمجتمعات الريفية فى مصر.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة استفاد منها حتى الان 17% من سكان مصر الذين يعيشون فى 1500 قرية من قرى مشروع "حياة كريمة"، بتكلفة إجمالية حوالى 350 مليار جنيه، على مدار 3 سنوات.

وعن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، أشار التقرير إلى أن تم رصد 30 مليار جنيه فى خطة 22/2023 بشكل مبدئى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزيد التكلفة عن هذا الرقم.

وقال التقرير إنه سيتم عمل مسح لقرى المرحلة الثانية بالتعاون بين شركة دار الهندسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على الاحتياجات الشاملة لقرى المرحلة الثانية ورصد الفجوات التنموية.

وأكد التقرير أن التكلفة الكلية للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تبلغ 350 مليار جنيه. لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه. وتم تخصيص 150 مليار جنيه فى خطة عام 23/2024 لاستكمال باقى مشروعات المرحلة.


حياة كريمة

وزاره التخطيط

تنمية الريف المصرى

مشروعات حياة كريمة



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