اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:29 ص
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البيئة: 60 منشأة صناعية بالعاشر من رمضان تستعد لمواجهة تغير المناخ

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:27 ص
البيئة: 60 منشأة صناعية بالعاشر من رمضان تستعد لمواجهة تغير المناخ احد مصانع العاشر من رمضان
كتبت منال العيسوى

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أكد الدكتور مجدي الحصرى، مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم عقد اجتماع حول التغيرات المناخية وأهمية ربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الملوثات الصناعية لحوالي 60 منشآة صناعية بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون والتنسيق مع مستثمرين  العاشر من رمضان، وجهاز تنمية المدينة.
 
وأوضح الحصرى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وبحضور عدد من مسئولى البيئة والسلامة والصحة المهنية بمصانع العاشر من رمضان، تم التعريف بالشبكة القوميه للرصد البيئى التابعه لوزارة البيئة، واهميتها في رصد ملوثات الهواء وقياس حجم الانبعاثات الكربونية للمنشآت، كما تم حث العديد من مصانع السيراميك للربط علي الشبكه القومية للرصد لتحسين جودة البيئه لمدينه العاشر من رمضان.
 
وأشار الحصرى انه تضمن الاجتماع أيضا مناقشة كيفية المشاركة في مواجهة التغيرات المناخية، وماهية البصمة الكربونية وكيفية تداولها والسندات الخضراء، وأهمية تطبيقها في مصانع العاشر للاستفاده منها اقتصاديا مع مراعاة البعد البيئى تحقيقا لمبدء التنمية المستدامة.
 
جدير بالذكرأن وزارة البيئة تعمل على كيفية تفعيل إشراك القطاع الخاص، من خلال وحدة الاستثمار البيئى بالوزارة والمساعدة على تنفيذ المشروعات الجاذبة للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، وأيضا  السعى لتشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة للمستقبل ، مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية، والتى تعد  مساهمة فى  بناء صناعة واعدة لانتاج مواد خام، إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي،  فهناك تعاون بين وزارة البيئة و البنك المركزي من أجل بناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.

البيئة

العاشر من رمضان

التغيرات المناخية

الشهادات الكربونية

تمويلات المناخ

الاستثمار البيئي



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