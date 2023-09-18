البرازيل تفتتح أول معرض للماريجوانا وسط جدل حول "الحشيش"

فاطمة شوقى

تحتفل البرازيل نهاية هذا الأسبوع بنسختها الأولى من معرض الماريجوانا "ExpoCannabis"، وسط نقاش وطنى حول إلغاء تجريم المخدرات للاستخدام الشخصى، حسبما قالت صحيفة "بارونس" البرازيلية.

ووفقا للمنظمين، من المتوقع أن يحضر 20 ألف شخص الحدث الذى يستمر ثلاثة أيام في ساو باولو، وهو تجمع ملون يعرض استخدامات نبات الماريجوانا التي لا تعد ولا تحصى، من الترفيهية إلى العلاجات الطبية، من بين أمور أخرى.

وقالت منظمة المعرض لاريسا اوشيدا "نريد أن نظهر للجمهور جميع قدرات المصنع، ونحن لا نشير فقط إلى صناعة المخدرات، ويمكنه أيضًا العمل في صناعة الأغذية والمشروبات، في البناء، في صناعة النسيج، في الوقود الحيوي، حيث أنها نبتة تم تشويهها لسنوات عديدة، لذلك يجب تفكيك هذه الفكرة بالكامل."

وتم تنظيم أول معرض للماريجوانا في أوروجواي المجاورة في عام 2013، وهو نفس العام الذى أصبحت فيه الدولة الأولى فى العالم التى تقنن بشكل كامل إنتاج وبيع الماريجوانا الخاضع للتنظيم.

ويأتى الحدث البرازيلى، فى الوقت الذي تعيد فيه القوة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية التي يبلغ عدد سكانها 203 ملايين نسمة تقييم قوانينها التي تحظر المخدرات.

تنظر المحكمة العليا فى قضية يمكن أن تلغى تجريم حيازة واستخدام الماريجوانا والمخدرات الأخرى على نطاق صغير.

حتى الآن، حكم خمسة من قضاة المحكمة الأحد عشر لصالح إلغاء تجريم الماريجوانا للاستخدام الشخصى، مما يضع مؤيدي إلغاء التجريم ضمن صوت واحد من الأغلبية اللازمة.

وفي حكمه لصالح إلغاء التجريم في أغسطس، أدان القاضي ألكسندر دي مورايس قانون مكافحة المخدرات الحالي، الذي قال إنه يعاقب بشكل أساسى "الشباب، وخاصة السود غير المتعلمين، الذين يعاملون مثل تجار المخدرات لحيازتهم كميات صغيرة".

ومع ذلك، وفي إشارة إلى مدى جدلية هذه القضية، أعلن رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو عن خططه لطرح قانون من شأنه أن يغير الدستور ليجرم صراحة حيازة أي كمية من الماريجوانا.

ولا تزال الماريجوانا المخصصة للاستخدام الطبي أيضًا قضية حساسة في البرازيل، حيث يضطر المرضى إلى اللجوء إلى المحكمة للحصول على حق استخدام المادة الفعالة الكانابيديول، أو CBD، لعلاج أمراض مثل الصرع.

ودعا جابرييل فييرا، أحد العارضين في المعرض، البرازيل إلى الانضمام إلى العدد المتزايد من البلدان التي قننت الماريجوانا جزئيا أو كليا.