اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين في الأنبار وبغداد

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:00 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على 4 إرهابيين في الأنبار وبغداد القوات العراقية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض أربعة متهمين بالإرهاب في الأنبار وبغداد.


وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في حي الثورة وشارع 20 وسيطرة الموظفين، أسفرت عن القبض على 4 متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والمحمودية وكرمة الفلوجة، موضحة أن المتهمين ينتمون إلى عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليًا.

 


العراق

الاستخبارات العسكرية العراقية

الأنبار

الإرهاب فى العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة