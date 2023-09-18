الأمم المتحدة : 80% من الفتيات الأفغانيات خارج التعليم

كتبت : هند المغربي

قالت ياسمين شريف المديرة التنفيذية لمنظمة التعليم لا يمكن أن ينتظر (ECW) التابعة للأمم المتحدة إن 80% من الفتيات الأفغانيات في سن الدراسة خارج المدرسة حاليًا مايعادل 2.5 مليون فتاة محرومات من حقهن في الأمان والحماية وفرص التعليم وهو حقهن الإنساني الأصيل مطالبه برفع هذا الحظر فورا، جاء ذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية للحظر المفروض على تعليم الفتيات في المدارس الثانوية في أفغانستان

وأفادت المديرة التنفيذية "إن حرمان الفتيات من التعليم هو انتهاك لحقوق الإنسان العالمية. وتستطيع سلطات الأمر الواقع أن تفعل الشيء الصحيح لصالح الشعب الأفغاني الذي طالت معاناته من خلال ضمان قدرة كل فتاة في أفغانستان على الوصول إلى التعليم الجيد والمساهمة في إعادة بناء بلدها الذي مزقته الحرب.

باعتبارها صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، فإن منظمة التعليم لا يمكن أن تنتظر (ECW) تقف متضامنة مع جميع الفتيات في أفغانستان اللاتي يرفعن أصواتهن بشجاعة من أجل حقهن في التعليم.