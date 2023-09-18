استكمال محاكمة موظف قتل شخصا في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.. اليوم

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة موظف، لاتهامه ب قتل شخص في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر أحمد رفعت، ورأفت عبد الحميد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 15188 لسنة 2021 جنایات بولاق الدكرور، أن المتهم "محمد. ا"، 32 سنة، موظف بإحدى الشركات في يوم 26 يونيه من عام 2021 بدائرة قسم بولاق الدكرور ضرب عمدًا المجني عليه "علي الدين. ا" على إثر محاولة الأخير الدفاع عن "إسلام. م"، من بطش المتهم الواقع عليه والذي تطور لتشاجرهما.

وتابعت التحقيقات أن على إثر ذلك أستل المتهم سلاح "شومة" وکال له بـ 3 ضربات استقرت برأسه والتي أحدثت إصابته التي أودت بحياته لاحقًا متأثرًا بتلك الإصابة ولم يكن يقصد المتهم من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح "شومة" بغير ترخيص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.