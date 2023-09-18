ارتفاع مؤشرات البورصة بجلسة الإثنين مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة.