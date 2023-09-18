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اتحاد نقابات عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي تعزز الدخل العام للمواطن

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:11 م
اتحاد نقابات عمال مصر: قرارات الرئيس السيسي تعزز الدخل العام للمواطن محمد جبران
كتب محمد شعلان

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أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الرئيس السيسي ودعم القوات المسلحة يحقق الاستقرار والأمن في الشارع وما يحدث من استقرار في سيناء وجميع ربوع الوطن، قائلا: "الامن اللي بنشعر به في سيناء وجميع ربوع الوطن لم يأتي من فراغ".
 
وأضاف محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ما شهدته مصر من تحقيق استقرار وأمان نتيجة تعب وجهد ودم ادفع حتى يكون في استقرار، قائلا: "الجميع يرى الظروف الاقتصادية وعدم الاستقرار في الدول المحيطة وفي امور كثيرة نثمن فيها اهتمام الرئيس بالعمال وانخفاض معدلات البطالة".
 
وأشار محمد جبران، إلى أن قرارات الرئيس السيسي في بني سويف تعزز الدخل العام وهمنا الاستقرار في بعض المنشآت، والرئيس اعطى تعليمات واضحة في عيد العمل بأهمية وقانون العمل، متابعا: "لازم يكون في توافق واحنا نعرض نقاط الضعف والقوة فقط، وهنعمل توعية للمواطنين للمشركة في العملية الانتخابية".
 

نقابات عمال مصر

عمال مصر

انتخابات الرئاسة

الرئيس السيسي

برنامج الحياة اليوم



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