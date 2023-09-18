اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إنقاذ طفلتين بعد محاصرتهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:14 ص
إنقاذ طفلتين بعد محاصرتهما أسبوعا تحت الركام فى درنة الليبية إنقاذ طفلة في درنة الليبية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشلت فرق الإنقاذ الليبية ناجين آخرين من تحت الركام في مدينة درنة، بعد أسبوع على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا وقتلت الآلاف وأغرقت أحياء سكنية بالكامل.

وأعلن فريق الهلال الأحمر الليبي، في بيان صحفي له، العثور على طفلتين على قيد الحياة، جرى إنقاذهما بأعجوبة بعدما قضتا أيامًا تحت الأنقاض، في وقت تتواصل فيه جهود الإغاثة ومحاولات البحث عن المفقودين بدعم دولي.

ونشر الهلال الأحمر الليبى مقطعًا مصورًا لإخراج الفتاتين اللتين كانتا عالقتين تحت ركام بناية دمرتها السيول في مدينة درنة، حيث جرى لفهما في بطانيات في انتظار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة، لا يزال الأمل بالعثور على مزيد من الأشخاص أحياء من تحت المنازل والبنايات منهارة موجودًا على الرغم من مرور أسبوع على اختفائهم، وسط مطالبات باستمرار عمليات الإنقاذ وعدم فقدان الأمل.

في الأثناء، انتشلت فرق الإنقاذ وخدمات الإسعاف عددًا جديدًا من الجثث من البحر أو من تحت أنقاض البنايات وحتى من الأودية، في ظل تحذيرات من تداعيات صحية وانتشار أمراض محتملة، جراء تحلل وتعفن الجثث وتلوث المياه في درنة والمناطق المجاورة لها.

وأمس الأول السبت، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، سقوط 3252 قتيلًا في حصيلة أوليّة، في حين يتوقع أن تكون الأرقام النهائية أعلى بكثير بسبب أعداد المفقودين التي تقدرّ بالآلاف.


إعصار ليبيا

إعصار دانيال ليبيا

انقاذ طفلين في درنه

اخبار درنه

درنه اليوم

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

الهجرة: غرفة العمليات المركزية تلقت 400 اتصال للإغاثة من مصريين فى ليبيا وأسرهم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:53 م

عودة الاتصالات بنسبة 94% للمناطق المنكوبة في ليبيا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 09:36 م

جحيم التغيرات المناخية لا يتوقف.. بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الجزائر تواجه 39 حريقا بـ11 ولاية.. تحذيرات من موجة حرارة غير مسبوقة.. الحماية المدنية: إخلاء المناطق الآهلة بالسكان..وبلدان تستعد لثورة الطبيعة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 05:30 م

هبوط الطائرة الثالثة الفرنسية محملة بالمساعدات العاجلة فى ليبيا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة