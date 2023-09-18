اليوم السابع
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إصابة شخص سقط من عقار فى الهرم وتحريات لكشف ملابسات الحادث

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:26 ص
إصابة شخص سقط من عقار فى الهرم وتحريات لكشف ملابسات الحادث جثة_أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصا نتيجة سقوطه من عقار في منطقة الهرم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في منطقة الهرم. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من عقار مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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