إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى كوبرى أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل بكوبرى 6 أكتوبر مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل بكوبرى 6 أكتوبر مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ .

وكشف الفحص اصابة السائق ومساعده وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.