اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل.. الشيكل ينهى تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ أمام الدولار واليورو

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:10 م
إسرائيل.. الشيكل ينهى تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ أمام الدولار واليورو بنك إسرائيل المركزى
أ ش أ

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أنهى الشيكل الاسرائيلى تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض ملحوظ أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي . 

وقال متعاملون إن البيانات الخاصة بارتفاع مستويات التضخم السنوي في الولايات المتحدة على 7ر3 % وما اثارته من تكهنات بلجوء الفيدرالي الأمريكى إلى رفع جديد للفائدة قد القى بضغوط سالبة على سعر صرف العملة الإسرائيلية في مواجهة الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 553ر % امام الشيكل .

وفى ختام اليوم بيع الدولار الأمريكي بـ 819ر3 شيكل ، فيما بيع اليورو الأوروبي بـ 069ر4 شيكل بصعود نسبته 718ر% وذلك مقارنة باقفال تعاملات اسواق الصرافة الاسرائيلية نهاية الاسبوع الماضى . 

كانت بيانات التضخم الأمريكية قد تسببت في تراجع مستويات اسعار الاسهم فى بورصة نيويورك أمس – الأحد – حيث فقد مؤشر داو جونز 1ر% عند الاقفال و فقد مؤشر ناسداك نسبة 1 % من مستواه و فقد مؤشر ستاندارد اند بورز للاسهم الخمسمائة القائدة نسبة 6ر% من مستوياه بنهاية تعاملات اسواق الاسهم الامريكية امس


إسرائيل

الشيكل

الدولار

اليورو



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