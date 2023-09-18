إسرائيل.. الشيكل ينهى تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ أمام الدولار واليورو

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أنهى الشيكل الاسرائيلى تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض ملحوظ أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي .

وقال متعاملون إن البيانات الخاصة بارتفاع مستويات التضخم السنوي في الولايات المتحدة على 7ر3 % وما اثارته من تكهنات بلجوء الفيدرالي الأمريكى إلى رفع جديد للفائدة قد القى بضغوط سالبة على سعر صرف العملة الإسرائيلية في مواجهة الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنسبة 553ر % امام الشيكل .

وفى ختام اليوم بيع الدولار الأمريكي بـ 819ر3 شيكل ، فيما بيع اليورو الأوروبي بـ 069ر4 شيكل بصعود نسبته 718ر% وذلك مقارنة باقفال تعاملات اسواق الصرافة الاسرائيلية نهاية الاسبوع الماضى .

كانت بيانات التضخم الأمريكية قد تسببت في تراجع مستويات اسعار الاسهم فى بورصة نيويورك أمس – الأحد – حيث فقد مؤشر داو جونز 1ر% عند الاقفال و فقد مؤشر ناسداك نسبة 1 % من مستواه و فقد مؤشر ستاندارد اند بورز للاسهم الخمسمائة القائدة نسبة 6ر% من مستوياه بنهاية تعاملات اسواق الاسهم الامريكية امس